Badminton: Piauienses Sania Lima e Juliana Vieira são eliminadas do Open da Polônia

A dupla piauiense Sania Lima e Juliana Viana Vieira foi eliminada nas quartas de final do Aberto da Polônia de Badminton. Elas derrotaram as britânicas Rachel Andrew e Lizzie Tolman, mas perderam para as suecas Moa Sjoo e Tilda Sjoo. Com isso, ambas deixaram o torneio.

(Foto: Gaspar Nobrega/COB)



Ambas estavam a uma vitória de conquistar uma medalha no torneio. Isto porque não há disputa de terceiro lugar no circuito mundial de Badminton e, por isso, os derrotados na semifinal ficam com o bronze.

No sábado (25) as piauienses enfrentaram as suecas Moa Sjoo/Tilda Sjoo e até venceram o primeiro set, mas sofreram a virada e perderam em 19/21, 21/14 e 21/12. A competição valia pontos para o ranking, já em vista dos Jogos Olímpicos Paris 2024. O Aberto da Polônia foi encerrado neste último domingo (26).

