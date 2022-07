Brasil goleia a Venezuela e mantém 100% de aproveitamento na Copa América Feminina

O Brasil goleou a Venezuela por 4 a 0, na noite desta segunda-feira (18), no Estádio Centenário em Armênia, na Colômbia, pela quarta rodada da Copa América Feminina 2022. Os gols da Seleção Feminina foram marcados por Bia Zaneratto, Ary Borges e Debinha que marcou duas vezes.

Com a vitória em cima das venezuelanas, a seleção se isolou na liderança do Grupo B, com nove pontos e 100% de aproveitamento.

(Foto: Thais Magalhães/CBF)

O jogo

O Brasil começou o jogo no ataque. Aos quatro minutos do primeiro tempo, Adriana recebeu passe de Debinha e chutou de primeira. A bola desviou na marcação e foi pela linha de fundo. Melhor no jogo, a Seleção Feminina abriu o placar aos 21 minutos. Bia Zaneratto aproveitou cruzamento de Tamires e cabeceou firme para o fundo das redes de Nayluisa Cáceres.

A Venezuela tentou responder em cobrança de falta por cima do gol de Lorena. Antes do intervalo, o Brasil pressionou novamente as venezuelanas, aos 44 minutos, em chute de Adriana da entrada da área pela linha de fundo.

As Guerreiras do Brasil voltaram para o segundo tempo pressionando as adversárias e dominando o jogo. Ary Borges, aos cinco minutos, recebeu passe de Bia Zaneratto no contra-ataque rápido, driblou a marcadora e bateu cruzado, com categoria, para fazer o segundo da Seleção Feminina.

A equipe de Pia seguiu na pressão. Aos oito minutos, Debinha cabeceou forte e Cáceres espalmou. Quatro minutos depois, aos 12, Cáceres não evitou o terceiro gol. Debinha aproveitou cruzamento de Gabi Portilho e cabeceou para balançar as redes. Debinha voltou a balançar as redes aos 19 minutos. A camisa 9 recebeu a bola na direita, deu uma caneta na adversária e chutou cruzado, sem chance de defesa para Cáceres. A Canarinho seguiu dominando o jogo até fim e ainda carimbou o travessão da Venezuela aos 41 minutos, em chute forte de Angelina.

O próximo compromisso da equipe de Pia Sundhage será na quinta-feira (21), contra o Peru, às 21h (horário de Brasília), no estádio Pascual Guerrero, em Cali.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da CBF