Brasil perde, avança em primeiro e enfrenta Coreia nas oitavas 

A Seleção Brasileira foi derrotada por Camarões por 1 a 0 em jogo que fechou a fase de classificação do Grupo G da Copa do Qatar. Com um time desencontrado em campo, o Brasil perdeu chances de gol principalmente do 2º tempo, mas foi Camarões que marcou nos acréscimos com Aboubakar.

Apesar da derrota, o Brasil avançou em primeiro lugar do grupo e vai enfrentar a Coreia do Sul nas oitavas de final. A partida acontece no próxima segunda-feira (05//11) às 16h.

Suiça avança

A Suíça garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Catar após derrotar a Sérvia por 3 a 2, na tarde desta sexta-feira (2) no Estádio 974, em Doha, pela terceira rodada do Grupo G da competição.

Agora, a Suíça começa a se preparar para a partida contra Portugal pelas oitavas de final, que será disputada a partir das 16h (horário de Brasília) da próxima terça-feira (6) no Estádio de Lusail.

Coreia avançou em segundo

Doze anos depois, o Uruguai voltou a frustrar as expectativas de Gana em uma Copa do Mundo. A diferença é que, desta vez, a Celeste Olímpica teve o mesmo destino dos rivais: a eliminação. Nesta sexta-feira (2), os sul-americanos venceram os Estrelas Negras por 2 a 0.

Os uruguaios finalizaram o Grupo H com os mesmos quatro pontos da Coreia do Sul, que ficou à frente, na segunda posição, pelo número de gols marcados (quatro a dois). Em jogo simultâneo, no Estádio da Educação, em Doha, os asiáticos derrotaram Portugal - que atuou com um time quase todo reserva, por já estar classificado por antecipação - por 2 a 1

