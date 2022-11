Brasil vence por placar apertado e avança às oitavas de final

Nesta segunda-feira (28), no Estádio 974, no Catar, a Seleção Brasileira venceu a Suíça por 1 a 0. Com seis pontos e liderança do Grupo G, o Brasil confirmou a vaga antecipada nas oitavas de final. A Canarinho encerra a fase de grupos diante de Camarões, na sexta-feira (02), às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lusai.

O jogo começou equilibrado com boas chances para os dois lados. Após um primeiro tempo, amarrado a Seleção Brasileira encontrou com caminho do gol na etapa final, primeiro com Vinicius Junior, aos 20 min, mas a arbitragem marcou impedimento na jogada. O gol da vitória veio com Casemiro, aos 37 min, após bela tabelinha com Vini Jr e Rodrygo, o volante chegou livre na área e lançou para o gol, sem chances para o goleiro Sommer.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF



O Brasil segue 100% na Copa do Mundo com duas vitórias e três gols marcados. Com a vitória, a Canarinho é líder do Grupo G, seguido da Suíça, Camarões e Sérvia.

BRASIL: Alisson; E.Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Alex Telles); Casemiro, Lucas Paquetá (Rodrygo), Fred (Bruno Guimarães) e Raphinha (Antony); Vinicius Jr e Richarlison (Gabriel Jesus).

