Brasileirão Feminino: jogando em Palmas, Tiradentes-PI empata com Polivalente-TO

Boa estreia das tigresas no Brasileirão Feminino Série A3. Jogando no Estádio Nilton Santos, Palmas, o Tiradentes empatou em 1 a 1 com a Associação Polivalente-TO. O gol da equipe piauiense foi marcado pela Geovannah, aos 18 minutos abrindo o placar ainda no primeiro tempo. Os donos da casa empataram com Rillary, aos 42 minutos.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais - Tiradentes)

O resultado deixa o Tiradentes com pequena vantagem. Uma simples vitória, a equipe piauiense passa de fase. Empates, a decisão vai para os pênaltis. E em caso de derrota para o Polivalente, as Tigresas se despedem da competição. Durante esta semana, o técnico Topó deve realizar os treinos visando o jogo de volta.

A Série A3 do Feminino é no formato formato mata-mata, sendo disputada por 32 equipes. Apenas as quatro melhores campanhas conquistam o acesso para Série A2 do Brasileirão. O jogo de volta será no próximo sábado (29), no Estádio Lindolfo Monteiro.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no