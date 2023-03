Brasileirão Série D: Parnahyba e Fluminense-PI conhecem adversários e tabela de jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os grupos e a tabela básica do Campeonato Brasileiro Série D de 2023. Os dois representantes piauienses no torneio conheceram os adversários da primeira fase. Tubarão e o Vaqueiro estão no mesmo grupo o A2, junto aos times dos estados vizinhos ao Piauí: Maranhão, Ceará e Tocantins.

GRUPO A2

Atlético-CE

Caucaia-CE

Cordino-MA

Ferroviário

Fluminense-PI

Maranhão

Parnahyba-PI

Tocantinópolis

Além dos grupos divulgados (oito ao todo), foi informada a tabela básica da competição. E os primeiros jogos de Flu-PI e Parnahyba estão definidos. Confira:

1ª rodada

Ferroviário CE x Fluminense PI

Parnahyba PI x Tocantinópolis TO

2ª rodada

Atlético CE x Parnahyba PI

Fluminense PI x Caucaia CE

Nesta edição, a entidade vai distribuir R$ 25 milhões aos participantes da Série D. O valor é 50% maior que o repassado aos clubes na última edição. A Série D começa no dia 7 de abril.



COTAS E PREMIAÇÕES NA SÉRIE D

1ª Fase: 64 clubes recebem R$ 300 mil

2ª Fase: 32 clubes ganham R$ 100 mil

3ª Fase: 16 clubes recebem mais R$ 100 mil

4ª Fase: 8 clubes ganham mais R$ 100 mil

5ª Fase: 4 clubes recebem mais R$ 100 mil

