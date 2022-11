Campeonato Piauiense 2023 é definido com oito clubes e início em janeiro

Um total de oito clubes disputará a primeira divisão do Campeonato Piauiense 2023. A definição aconteceu durante o arbitral da competição realizado nesta terça-feira (08/11) na sede da Federação de Futebol do Piauí (FFP) com a direção da entidade e representantes dos clubes.

Os participantes serão: 4 de Julho (Piripiri), Altos, Comercial (Campo Maior), Corisabbá (Floriano), Ferroviário (Parnaíba), Fluminense (Teresina), Parnahyba e River (Teresina). O início do Piauiense foi projetado para o dia 11 de janeiro, contudo, poderá haver alteração da data devido à realização da Copa do Nordeste.

Foto: Divulgação / FFP

A FFP estabeleceu que cada clube poderá inscrever até 50 atletas, sendo vedada quaisquer substituições dos mesmos no prazo final de 10 de fevereiro. O time campeão garantirá vaga na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D 2024. O vice-campeão, por sua vez, terá vaga na Copa do Brasil e Série D 2024. Já a Pré-Copa do Nordeste será definida pelo ranking da CBF.

Forma de disputa

O Piauiense 2023 terá três fases, sendo a classificatória em turno único, com jogos de ida e volta, no sistema de pontos corridos. Os quatro clubes com melhor índice técnico avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. Havendo empate ao final da segunda partida, avança para o clube com melhor índice técnico na fase classificatória.

A final será disputada em dois jogos, com o segundo jogo na casa da equipe com o melhor índice técnico da competição. Em caso de empate ao final dos dois jogos, o campeão será o clube de melhor campanha em toda a competição.

