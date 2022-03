Campeonato Piauiense: Com dois gols de Manoel, Altos fica só no empate com o Corisabbá

Altos e Corisabbá fizeram o duelo dos opostos no Estádio Lindolfo Monteiro, pelo Campeonato Piauiense. De um lado o Jacaré, em terceiro na tabela, buscava se aproximar dos líderes do Estadual. Já o Cori, queria se afastar da zona do rebaixamento. No final da partida, tudo igual, 2 a 2 no LM. Resultado positivo para o time de Floriano, que deixou o Z-2 da competição.

Altos e Corisabbá empatam no Lindolfo Monteiro (Foto: LuísJúniorCinegra/Instagram/Altos)

Os gols do Jacaré foram marcados por Manoel, todos já no final do primeiro tempo. Aos 40 e aos 44 minutos da primeira etapa. Mas o que parecia ser o início de uma noite tranquila para o time da terra da manga, mudou completamente no segundo tempo. Precisando do resultado, o Cori voltou querendo o jogo e logo aos três minutos descontou com Vinícius descontou. Éder Guerreiro deixou tudo igual aos 42 minutos, já no final da partida.

Atacante Manoel faz dois, mas Cori cede o empate (Foto: LuísJúniorCinegra/Instagram/Altos)

Com o resultado, o jacaré segue no G4, mas já vê os líderes Fluminense-PI e 4 de Julho mais distantes. E ainda pode perder a terceira posição para o River, que joga nesta quinta (10) contra o Oeirense, no Albertão. Já o alvinegro comemora o empate, pois com ele saiu do Z2 e segue firme na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, do fim de semana, o Altos encara o Flu-PI, às 17h45, no sábado. Já o Corisabbá recebe o Oeirense, no domingo às 16h, em confronto direto contra a queda para a Série B.

