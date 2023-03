Campeonato Piauiense: FFP define datas das semifinais do Estadual; saiba

A Federação de Futebol do Piauí confirmou as datas das semifinais do Campeonato Piauiense de 2023. Os jogos de ida da competição serão disputados no dia 29 de março. Já os confrontos de volta acontecem no dia 1º de abril. Os locais e os horários das partidas serão divulgados logo após o término da primeira fase da competição.

(Foto: Divulgação Ascom Altos)

River, Fluminense e Altos já estão garantidos nas semifinais. O último classificado será conhecido no próximo sábado (25), quando serão disputados os jogos da 14ª e última rodada da primeira fase, nas cidades de Campo Maior, Floriano e Pedro II.

Já as datas para as finais do estadual de 2023 ainda não estão definidas. Todos os jogos da última rodada da primeira fase do Piauiense ocorrerão no mesmo dia e horário: o dia 25 de março, próximo sábado, às 15h30.

