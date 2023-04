Campeonato Piauiense: FFP define datas e horários da final entre Fluminense-PI e River

No fim de semana, foram definidos os grandes finalistas do Campeonato Piauiense de 2023. Fluminense-PI e River decidirão, em dois jogos, quem será o campeão estadual deste ano. E a Federação de Futebol do Piauí (FFP) já definiu na manhã desta segunda (03) as datas e horários dos confrontos. O primeiro jogo será no domingo, dia 9 de abril, na Arena do Guerreiro em Pedro II, às 15h45.

(Foto: Reprodução)

Já o segundo jogo, será em Teresina no dia 15 de abril, um sábado. Porém o River, mandante da partida deve decidir se mandará o duelo no Estádio Lindolfo Monteiro ou no Albertão. Por ter tido a melhor campanha na fase de grupos, o Galo tem a vantagem de levar o título com dois resultados iguais.

Tanto Fluminense-PI como River já estão com vaga garantida na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. A única vaga a definir é a da Copa do Nordeste. Apenas o campeão do estadual se garantirá de forma direta na fase de grupos.

