Campeonato Piauiense: Fluminense-PI conquista seu primeiro título estadual

Fluminense-PI e Parnahyba se enfrentaram neste sábado (30), no estádio Lindolfo Monteiro, durante a final do Campeonato Piauiense. Apesar de ter sido goleado pelo Parnahyba, por 1 a 0, o Fluminense-PI levou o título devido ao empate do placar agregado.

Fluminense-PI leva titulo para casa (Foto: Reprodução/FFP)

A equipe tricolor venceu o confronto de ida contra o Parnahyba fora de casa, no Estádio Pedro Alelaf, por 1 a 0, com gol de Thiaguinho, o que trouxe maior segurança para a disputa.



Com mais de 80 anos de fundação, pela primeira vez na história o Flu teve o seu primeiro título garantido. Com isso, o time representará o Piauí na Copa do Nordeste que acontece no próximo ano. Além de garantir também vagas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro Série D.



Já o Parnahyba, vice-campeão, garantiu as vagas na Copa do Brasil e Série D de 2023.



Jogadores e torcedores comemoram vitória:





Adriana Magalhães