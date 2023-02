Campeonato Piauiense: Fluminense-PI vence Altos e volta à liderança; Galo goleia Comercial

A sexta rodada do Campeonato Piauiense foi realizada nesta quarta-feira (1), com três jogos. O 4 de Julho folgou na competição. O destaque da rodada foi a goleada por 4 a 0 do River sobre o Comercial, em jogo realizado Estádio Deusdeth Melo, em Campo Maior.

(Foto: Reprodução / Instagram / River)

A vitória do Galo começou a ser desenhada ainda no primeiro tempo, quando Júnior Mandacaru aproveitou jogada pela esquerda e mandou pro fundo da rede. Já não acréscimos, Nininho marcou o segundo do tricolor, após cobrança de falta. Na volta do intervalo, logo aos seis minutos, após cobrança de escanteio, Lucas Mingoti ampliou para o River. Na sequência, Vinícius disparou em velocidade e deu toque por cima do goleiro, fechando a goleada riverinha em 4 a 0 para o Comercial.

Em Floriano, no Tiberão, o Corisabbá empatou em 1 a 1 com o Parnahyba. O gol dos donos da casa foi marcado aos 20 minutos da etapa final pelo camisa 9, João Victor. O Parnahyba chegou ao empate aos 50 minutos, com Kakim, após cobrança de pênalti.

(Foto: Reprodução / Instagram / Fluminense-PI)

No fechamento da rodada, o Fluminense-PI venceu o Altos na Arena do Guerreiro, em Pedro II. No primeiro tempo sem gols, o Jacaré atacou mais, mas foi do Vaqueiro a melhor chance. Na segunda etapa, o Fluminense abriu o placar logo aos quatro minutos, com Matheus Ramos. O empate dos altoenses veio aos 21 minutos, com Mikael. Já no finalzinho da partida, aos 42 minutos, Matheus Ramos apareceu mais uma vez e marcou o gol que sacramentou a vitória do Fluminense.

