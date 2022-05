Campeonato Piauiense: Fluminense-PI vence Parnahyba e põe mão na taça; Volta será dia 30

O Fluminense-PI saiu na frente na luta pela conquista da taça do Campeonato Piauiense. A equipe venceu o Parnahyba fora de casa, no Estádio Pedro Alelaf, por 1 a 0, com gol de Thiaguinho. Por ter feito a melhor campanha da competição na primeira fase, o tricolor tinha até a vantagem de jogar pelo empate, mas conquistou uma vitória importante, que dá segurança para a partida de volta.

(Foto: Reprodução/Instagram/Fluminense-PI)

O jogo

Os 10 primeiros minutos da partida foram de domínio total dos donos da casa. Mas o Flu-PI cresceu no jogo e aos 18 minutos chegada perigosa do Tarcísio, quase o primeiro do vaqueiro no litoral. Aos 29 minutos, cobrança de escanteio, mais um perigo levado à meta parnahybana.

No final da primeira etapa, até que a rede balançou. Isac, o artilheiro do tubarão chegou a marcar de cabeça, mas a arbitragem marcou impedimento e invalidou o gol do Parnahyba. Gol que valeu, só mesmo no segundo tempo. E foi de falta, na casa dos 30 minutos, que Thiaguinho, que cobrou e marcou: Fluminense 1 a 0, sobre o Parnahyba.

O Fluminense-PI que já tinha a vantagem do empate, agora põe uma mão na taça do estadual e vai decidir o título em casa no Estádio Lindolfo Monteiro no próximo dia 30 de abril.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no