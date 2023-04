Campeonato Piauiense: Fluminense-PI vence River e larga em vantagem para 2º jogo da final

O Fluminense saiu na frente na disputa pelo título do Campeonato Piauiense 2023. Em jogo disputado na tarde deste domingo (9), na Arena do Guerreiro, em Pedro II, o Vaqueiro venceu o River por 1 a 0, com gol de Lucão marcado aos oito minutos do segundo tempo. Com o resultado, o tricolor chega a partida de volta com vantagem do empate.

O jogo

Em jogo de poucas chances no primeiro tempo, com excesso de faltas no meio de campo e lançamentos longos que não alcançavam ninguém, cada equipe teve apenas uma chance real de jogo na primeira etapa. O segundo tempo começou um pouco mais movimentado, com o River aumentando a pressão para abrir o placar.

Mas quem marcou foi o Fluminense. Após Pio cobrar falta, Lucão completou de cabeça, aos oito minutos. O Galo seguiu buscando o ataque, mas quando passava pelas linhas defensivas, parava no goleiro Jeferson. Final de jogo, vitória dos donos da casa.

Com o resultado o Fluminense-PI chega ao duelo de volta com a vantagem do empate. Já para o River basta uma vitória simples para garantir o título. A partida decisiva será disputada no próximo sábado (15), às 16h, no Estádio Albertão, em Teresina.

Com informações da FFP

