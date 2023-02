Campeonato Piauiense: na abertura do returno, três jogos movimentam a rodada do Estadual

O fim de semana será de rodada movimentada no Campeonato Piauiense. Três jogos serão realizados neste domingo (12) marcando o início do returno do Estadual. Logo pela manhã, às 9h, o 4 de Julho recebe o Parnahyba, na Arena Ytacoatiara em Piripiri. A partida é um duelo direto pelo G4, já que a equipe do litoral é a 4ª colocada e o Colorado de Piripiri, 5ª.

Quem vencer, entra na zona de classificação para a próxima fase do Estadual. Pela tarde, o líder Fluminense-PI tenta manter a primeira posição diante do Comercial, penúltimo colocado e na zona do rebaixamento. O jogo será na Arena do Guerreiro em Pedro II, às 15h45. Já às 16h, entram em campo Altos e Corissabá.

Ambos tentam subir na tabela, após altos e baixos na competição. A partida será no Albertão. O River folga nesta rodada, porque enfrentaria o Ferroviário, que desistiu de participar do Estadual.

