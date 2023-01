Campeonato Piauiense: Parnahyba e Altos vencem na rodada; confira os resultados

Na conclusão da primeira rodada do Campeonato Piauiense, Parnahyba e Altos venceram seus respectivos jogos. No litoral, Tubarão venceu o 4 de Julho por 2 a 0 e conquistou os primeiros três pontos no Estadual. Os gols saíram dos pés de Kakim e Paulinho, um feito no primeiro tempo e outro no segundo, no estádio Pedro Alelaf.

(Foto: Luis Júnior / A.A. Altos)

Mais cedo, durante a tarde em Floriano, o Altos não tomou conhecimento do Corissabá e venceu o time da Princesa do Sul por 3 a 0. Em um jogo tranquilo para o Jacaré, o alviverde marcou com Giovanni, Yan e do estreante Mikael. Com os dois resultados, tanto Parnahyba, quanto o Altos marcaram os primeiros três pontos no Estadual.

O Parnahyba volta a campo no domingo e enfrenta justamente o Altos, às 16h, no estádio Albertão. Já o 4 de Julho recebe o River-PI, que vai estrear no Piauiense. A partida vai acontecer também no domingo na Arena Ytacoatiara, em Piripiri.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no