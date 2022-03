Campeonato Piauiense: River goleia Flamengo-PI e mantém rubro-negro afundado na lanterna

Em mais um Rivengo, o River passou por cima do Flamengo-PI, no último domingo (06), pelo Campeonato Piauiense. O Galo venceu por 5 a 1 o maior rival. O resultado manteve o tricolor no G4, zona de classificação para a próxima fase e de quebra, pôs o Fla-PI em uma situação delicadíssima na competição. Em 10 jogos, o Flamengo é o lanterna do campeonato com apenas um ponto e candidato ao rebaixamento. Já o River pôs fim ao jejum de vitórias, que já durava cinco jogos, e chegou aos 14 pontos.



Os gols tricolores foram marcados por Bruno Gomes, de pênalti. O segundo foi do atacante Gleisinho, com um chute rasteiro, para as redes. O Flamengo ainda descontou com Tito descontou, mas os tricolores logo ampliaram a vantagem. Wilson Potiguar, num chute cruzado fez o terceiro ainda no primeiro tempo. Já na segunda etapa, em nova cobrança de pênalti, Gersinho marca o quarto gol do Galo, que ainda fez o quinto novamente dos pés de Gersinho. Boa apresentação do River no Lindolfo Monteiro.

River vence Flamengo-PI pelo Campeonato Piauiense (Foto: Jackson Nunes/Instagram/River)

Agora, mais tranquilo ao por fim a sequência de derrotas, o River se prepara para enfrentar o Oeirense, na próxima quinta-feira em jogo previsto para acontecer no Albertão. Já o Fla-PI vai tentar juntar os cacos da derrota no clássico e enfrentar o Parnahyba, no próximo sábado, no Estádio Lindolfo Monteiro. A vitória é o único resultado que pode dar esperanças de permanência na série A do Estadual para o "Mais Querido".

Outros resultados

Ainda no sábado, o Oeirense recebeu o 4 de Julho, no Estádio Gerson Campos, em Oeiras. As duas equipes ficaram no empate em 1 a 1. E no domingo, Parnahyba e Corisabbá duelaram no litoral. Melhor para o time do litoral, que venceu por 1 a 0, com gol de Izac. O resultado mantém o Tubarão na cola do River na luta pela vaga no G4. Já o Corisabbá permaneceu na zona de rebaixamento.

Confira a tabela:

1º - Fluminense-PI: 25 pts

2º - 4 de Julho: 20 pts

3º - Altos: 14 pts

4º - River: 14 pts

5º - Parnahyba: 14 pts

6º - Oeirense: 9 pts

7º - Corisabbá: 8 pts

8º - Flamengo-PI: 1 pt

