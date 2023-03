Campeonato Piauiense: River vence o Fluminense-PI e assume liderança do estadual

O Campeonato Piauiense de 2023 tem um novo líder. O River assumiu a ponta da tabela após vencer o confronto direto contra do Fluminense por 1 a 0, gol marcado por Edrian logo aos cinco minutos de jogo, na Arena do Guerreiro, em Pedro II. Com a vitória, o Galo chegou aos mesmos 27 pontos do Vaqueiro, mas leva vantagem no saldo de gols (16 a 14).



Outro destaque do fim de semana foi o Comercial, que venceu o 4 de Julho de virada por 3 a 2 na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. Os donos da casa abriram o placar com Edmário. Depois disso, Naylan, Lucas Fernandes e Lenilson marcaram para o Bode. O nigeriano Yerien Richmind diminuiu. Com a vitória, o Comercial saiu do Z-2 com 15 pontos registrados, enquanto o 4 de Julho saiu do G-4 e permanece com 16 pontos.

Ascom/River

No litoral, o Parnahyba empatou em 2 a 2 com o Corissabá e, beneficiado pela derrota do 4 de Julho, voltou ao G4 da competição. O resultado, porém não foi bom para o Cori, que apesar dos mesmos 15 pontos do Comercial fica na zona de rebaixamento nos critérios de desempate.

O estadual segue sendo disputado na próxima quinta-feira (16), quando o River vai receber o Comercial às 19h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina. No mesmo local, no sábado (18), Altos e Fluminense fecham a 13ª rodada.

