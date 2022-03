Com três meses de salários atrasados, jogadores do Flamengo-PI ameaçam greve

Os jogadores do Flamengo-PI podem não entrar em campo nesta terça-feira (15) em duelo contra o Parnahyba. A decisão é um protesto por atraso de salários que já dura três meses. Na tarde dessa segunda-feira (14), a equipe rubro-negra tinha uma atividade programada no CT do Piauí, mas ela não foi realizada pelo elenco. A situação da equipe é dramática, pois caso não vença o jogo, o Flamengo-PI estará rebaixado à Série B do estadual.

O técnico Marcão comentou a paralisação e falou sobre o risco de eles não entrarem em campo. “Essa é uma decisão dos atletas. A comissão técnica veio para dar o treinamento, mas os atletas é que são os donos do espetáculo. A decisão é deles de não entrarem e não irem ao jogo, nesse caso, em protesto por falta de salários. Se não tem esse treinamento, fica difícil se preparar para o jogo”, conta.



Marcão completou: "as perspectivas é, que se eles entrarem em campo, é para se entregarem ao máximo. Os jogadores são profissionais e conscientes do que podem fazer. Se tomarem essa decisão de não entrar é lamentável, mas as atletas indo a campo é saberá que vai ser um jogo difícil, complicado, contra o Parnahyba que mesmo jogando fora de casa está almejando uma classificação. Para nós, será o último suspiro porque a vai gente poder está vivo na competição para se livrar do rebaixamento”.

No Piauiense, o Flamengo vai mal. Na última partida, a equipe foi derrotada por 5 a 1 diante do River. Nesse mesmo confronto, os jogadores chegaram a ameaçar greve, mas foram convencidos pelo técnico Marcão a atuarem. O rubro-negro só tem um ponto somado em 10 jogos.

O jogo entre Flamengo e Parnahyba está previsto para ocorrer nesta terça-feira (15), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, Centro de Teresina.







