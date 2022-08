Comercial vence em casa e encaminha classificação na Série B

O Comercial venceu a segunda partida consecutiva na Série B do Campeonato Piauiense, se isolou na liderança da competição com seis pontos e, de quebra, encaminhou a classificação para a semifinal. O Bode venceu o Picos por 1 a 0 no estádio Deusdeth de Melo na tarde desta quarta-feira (31/08).

Os donos da casa iniciaram o jogo com marcação adiantada e sufocaram as descidas do adversário. O Picos apostava nas laterais para chegar ao gol, mas esbarrou na zaga compacta do time de Campo Maior. O Comercial, por sua vez, tentava surpreender com os cruzamentos longos.

Foto: Divulgação / FFP

Na volta do intervalo, o time azul e branco voltou mais disposto a garantir a vitória. Aos 31 min, o volante Dos Santos aproveitou bola da direta para mandar para a rede. Comercial 1 a 0. No final da partida, aos 45 min, Rafael Freitas teve a chance de empatar em cobrança de pênalti, mas Gutierrez acertou o canto, defendeu e garantiu a vitória. Final: Comercial 1 x 0 Picos.

Com o resultado, o Bode chegou a seis pontos e lidera com folga. Na próxima rodada, o Comercial enfrenta o Ferroviário, no domingo (04/09), no estádio Mão Santa, em Parnaíba. Já o Picos segue com apenas um ponto. O Zangão folga na terceira rodada e volta a jogar em casa contra o Tiradentes, no dia 8 de setembro.

