Confira os resultados dos jogos do Brasileirão com os times piauienses neste fim de semana

As equipes piauienses entraram em campo pelas Séries C e D do Campeonato Brasileiro neste final de semana, mas saíram sem balançar a rede nenhuma vez. O primeiro confronto aconteceu em Castanhal, no Pará, onde o time paraense recebeu o 4 de Julho do Piauí no Estádio Modelão. As duas equipes empataram no 0 x 0 em um jogo truncado e com poucas chances ofensivas.



O empate deixa o Castanhal em segundo lugar na Serie D, com 16 pontos. Já o 4 de Julho é o sétimo colocado, com 10 pontos somados.



Os times piauienses não marcaram nesse fim de semana - Foto: Divulgação/Altos-PI

O segundo confronto se deu aqui em Teresina no Estádio Lindolfo Monteiro, onde Altos-PI e Vitória se enfrentaram pela Série C do Brasileirão. Os dois times também ficaram no 0 x 0. O Leão teve chance de abrir o placar aos 14 minutos do primeiro tempo quando Rafinha tentou acertar o ângulo. Já o Alviverde quando marcou aos 45 minutos do segundo tempo. Manoel chutou na área e Lucas Arcanjo fez excelente defesa.

Com o empate sem gols, o Altos fica em 13º lugar na tabela da Série C, com 14 pontos. O Rubro-Negro é 15º colocado, com 12 pontos.

Fluminense-PI 0 x 0 Tuna Luso-PA

As equipes passaram em branco durante os 90 minutos disputados no Albertão, em Teresina. Com a igualdade, o Fluminense segue na sexta posição, agora com 14 pontos. Enquanto o Tuna Luso tem seis pontos e é o lanterna do grupo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no