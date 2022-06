Confira os resultados dos jogos do Brasileirão do final de semana

As equipes piauienses entraram em campo neste final de semana para os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. No Tocantins, o 4 de julho e Tocantinópolis ficaram no 0 x 0, mas na partida que aconteceu no Albertão, o Moto Clube Maranhão derrotou o Fluminense Piauí.



No jogo que aconteceu no Tocantins, Tocantinópolis e 4 de Julho empataram sem gols no jogo disputado no Estádio João Ribeiro, em Tocantinópolis. A partida valia pela nona rodada da Série D do Brasileirão. Com o ponto somado, o Verdão do Norte fica em terceiro lugar, com 13. Já o Gavião Colorado tem nove pontos e está em sétimo na tabela. Foto: Hiago Fotografia/Moto Club

Já em Teresina, o Moto Club do Maranhão bateu o Fluminense Piauí em jogo de cinco gols no Estádio Albertão. Logo no minuto inicial, Emerson ficou com a posse de bola no ataque, chutou no cantinho e abriu o placar para o Papão.

Já aos 39 minutos, Dagson cobrou pênalti com categoria e ampliou para os visitantes. Aos 41 minutos, Pio tabelou com Mário Sérgio pelo meio, soltou uma bomba e diminuiu para o Vaqueiro.

Mas ainda no primeiro tempo, novamente pênalti. Dagson fez o terceiro com uma cobrança cavadinha aos 44 minutos. Já aos 5 minutos do segunto tempo, Tarcísio balançou a rede e fez o segundo dos mandantes.

Com o resultado do jogo, o Moto Club soma 21 pontos ocupando o primeiro lugar na tabela. O Tricolor piauiense soma 10 pontos, ficando em quinto lugar

