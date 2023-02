Confira os tenistas representando o Brasil no Rio Open e aposte na ATP Tour

Fonte: ATP Tour

O Rio de Janeiro será palco entre os dias 20 e 26 de fevereiro, de uma das principais competições de tênis da América do Sul: Rio Open. Nomes importantes do tênis nacional e mundial estarão presentes nas quadras de saibro da Cidade Maravilhosa.

Agora, ao longo deste texto, você fica por dentro de alguns dos tenistas brasileiros mais relevantes que vão disputar a competição da ATP Tour.

Atletas brasileiros para ficar de olho

Thomaz Bellucci

Experiente tenista brasileiro, o paulista Thomaz Bellucci, de 35 anos, fará a sua despedida das quadras no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, ele foi um dos principais nomes do tênis no país, mesmo estando na posição de número 884, no ranking da ATP. A sua melhor colocação foi de 2010, quando chegou ao 25º lugar.

Felipe Meligeni Alves

Com somente 24 anos, o paulista Felipe Meligeni é sobrinho do ex-tenista Fernando Meligeni. Lembra dele?

Felipe está bem no início de carreira, tanto que na disputa simples tem somente um resultado positivos e três negativos. Zero títulos até o momento. Agora, a sua colocação no ranking é a de número 145.

Por ser novato, este brasileiro não está no topo da lista de apostas. Quem sabe com o passar dos jogos, caso ele vença as disputas.

Também com 24 anos, o catarinense Eduardo Ribeiro é apenas o 436º da ATP, estando no início de carreira. Anda não dá para esperar muito deste atleta nas apostas, afinal o Rio Open 2023 é uma das principais competições que ele irá disputar.

A edição de 2023 será a nona do Rio Open, que contará com quadras de saibro ao ar livre, localizadas no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul da cidade. Com estas disputas no ATP 500 dá para fazer boas apostas.

No ano passado, o espanhol Carlos Alcaraz foi o campeão. Para a nova disputa, o europeu, número 2 do ranking da ATP, estará de volta à Cidade Maravilhosa. Junto com ele, outro nome forte do tênis mundial que irá marcar presença é o austríaco Dominic Thiem, que já figurou nas primeiras posições da classificação anteriormente.

Estes dois atletas citados no parágrafo acima são bem avaliados nas apostas para mandar bem no Rio Open 2023.

O ATP do Rio de Janeiro é disputado num total de nove quadras montadas no Jockey Club. Quatro delas são para treinamento dos atletas e as outras cinco para a realização dos jogos do Rio Open. É o maior torneio de tênis de toda a América do Sul.

As partidas do simples, são jogadas inicialmente numa fase qualificatória para, depois, entrar nas etapas decisivas. Os jogos são eliminatórios. Ou seja, é como nas apostas: perdeu está fora. O tenista vencedor levará para casa aproximadamente US$ 1.815.115, o que na cotação atual dá mais de R$ 5 milhões.

Para você dar os seus palpites nas apostas no Rio Open há diferentes formas. Você pode fazer apostas indicando quem será o campeão ou então fazer apostas diretas nos jogos, com os diversos mercados disponíveis nas casas.

