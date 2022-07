Copa América: com gol de pênalti de Adriana, Seleção goleia Peru e avança às semifinais

Já classificada para a próxima fase da Copa América Feminina, a Canarinho confirmou a liderança do Grupo B nesta quinta-feira (21) ao vencer o Peru pelo placar elástico de 6 a 0, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. Duda, Duda Sampaio, Geyse, Duda Santos, Fê Palermo e a piauiense Adriana marcaram os gols da equipe comandada por Pia Sundhage, que avançou na competição com 100% de aproveitamento na primeira fase.

Foram quatro triunfos nos quatro jogos disputados, 17 gols marcados e nenhum sofrido. Na semifinal, o Brasil vai enfrentar o Paraguai. O confronto será na próxima terça-feira (26), às 21h (de Brasília), no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga (COL).

(Foto:Thais Magalhães/CBF)

O jogo

O Brasil controlou as ações no primeiro tempo do confronto diante do Peru, com direito a gol relâmpago. Logo no primeiro lance da partida, Duda iniciou a jogada pela direita, Geyse entrou na área e cruzou para a própria camisa 10 finalizar de primeira direto para o fundo das redes: 1 a 0. Com muito volume de jogo e boa troca de passes pelo meio, a Seleção seguiu ofensiva e quase ampliou aos 15, quando Geyse recebeu cruzamento pela direita e viu a defesa peruana jogar para escanteio. Na cobrança, outra bola perigosa na área, mas a goleira Sánchez tirou de soco.

Seguindo no ataque, a Canarinho marcou o segundo na marca dos 16. Fê Palermo arrancou pela esquerda até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Duda Sampaio dominou na entrada da área, se livrou de duas marcadoras e chutou para marcar seu primeiro gol pela Seleção Principal. Aos 24, após escanteio pela direita, a bola sobrou para Fê Palermo, que chutou de primeira e viu a bola explodir no travessão. Depois, Geyse e Kerolin também levaram perigo, mas sem sucesso nas finalizações.

Dominando completamente as adversárias, a Canarinho ainda balançou as redes mais duas vezes antes da saída para o intervalo. Na marca dos 40, Kerolin iniciou a jogada pela esquerda e lançou Duda Santos, que mandou na área para Geyse finalizar de canhota para fazer o terceiro. Logo depois, aos 42, Duda Santos foi derrubada dentro da área, e a própria camisa 5 cobrou, com categoria, para transformar o placar em goleada: 4 a 0.

No segundo tempo, mais gols brasileiros. Aos dois minutos, Duda Sampaio cobrou escanteio pela direita, e Fê Palermo completou para o fundo das redes para fazer o quinto. Na sequência, Duda Sampaio foi derrubada na área, e Adriana cobrou pênalti no canto direito, sem chances para a goleira peruana: 6 a 0. O Brasil seguiu atacando e dando trabalho para a defesa adversária. O Peru, segurando a pressão brasileira, conseguiu criar dois lances de ataque, mas sem sustos para a goleira Lorena. Administrando o resultado positivo, a Seleção se manteve ofensiva, mas sem novas alterações no placar até o apito final.

