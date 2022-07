Copa América: Seleção feminina encara Paraguai nesta terça (26) buscando vaga na final

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h, pelas semifinais da Copa América Feminina 2022. As atletas brasileiras fizeram uma atividade no último domingo (24), que aconteceu no período da manhã no campo da Universidad Industrial de Santander.

O preparador físico Fábio Guerreiro conduziu o aquecimento e, em seguida, a treinadora Pia Sundhage executou um treinamento de finalização com as atletas do ataque e ajuste da defesa com jogadoras do setor defensivo. Na sequência, a equipe fez um trabalho tático de 11x11 e, na conclusão do treinamento, dedicaram-se as cobranças de pênaltis.

(Foto: Reprodução / CBF)

A atacante piauiense Adriana participou do último trabalho coletivo e deve entrar já no início da partida. A atleta tem sido fundamental para o bom rendimento e para os 100% de aproveitamento conquistados pela Seleção Canarinho na primeira fase. Em quatro jogos, foram cinco gols dela. Contribuindo para as goleadas e para o saldo positivo das brasileiras nesta edição de Copa América.

