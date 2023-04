Copa do Brasil: confira jogos da terceira fase; Fla e Corinthians estão em desvantagem

Os jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil serão definidos nesta semana. Jogos decisivos, que se estendem até a quinta-feira (27). A quarta-feira (26) será bem recheada, com oito jogos. Destaque para o Santos que encara o Botafogo (SP), às 19 horas, na Vila Belmiro, com certa tranquilidade após a vitória por 2 a 0 no jogo de ida. Depois de protagonizarem um empate de seis gols no Couto Pereira, a Ilha do Retiro será o palco para Sport e Coritiba. Já o Fortaleza goleou o Águia de Marabá por 6 a 1 e tem tudo para confirmar a classificação no Mangueirão, às 19h30. Entre Brasil de Pelotas (RS) e Atlético (MG), às 19h30, a vantagem de 2 a 1 para o Galo deixa o confronto em aberto, com o mando de campo a favor do Xavante.

(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

O Parque do Sabiá sediará o jogo, às 20 horas, entre Tombense e Palmeiras, que conquistou a vantagem de 4 a 2 no primeiro jogo. Às 21h30, serão mais três jogos. O América (MG) venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1 e volta a campo no Independência para tentar confirmar a classificação.

Atuais finalistas da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians entram em campo para reverter o resultado adverso do jogo de ida. O Rubro-Negro carioca terá a atmosfera do Maracanã para superar o 2 a 0 a favor do Maringá, enquanto que o Corinthians conta com a força da Neo Química Arena para eliminar o Remo, que venceu por 2 a 0 no Mangueirão.

A quinta-feira (27) define os últimos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Bahia joga contra o Volta Redonda, na Arena Fonte Nova, às 19 horas. Com vantagem de 2 a 0 no placar, o Botafogo recebe o Ypiranga, às 19h30, no Nilton Santos. O CSA, por sua vez, enfrenta o Internacional, no Rei Pelé, às 20 horas, buscando superar o revés de 2 a 1 no Beira-Rio. Na última partida da terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio decide a vaga contra o ABC, na Arena do Grêmio, às 21h30, com 2 a 0 a favor.

Confira os jogos de volta da Copa do Brasil:

Quarta-feira (26/04)

Santos (SP) x Botafogo (SP) - 19 horas - Vila Belmiro

Sport (PE) x Coritiba (PR) - 19 horas - Ilha do Retiro

Águia de Marabá (PA) x Fortaleza (CE) - 19h30 - Mangueirão

Brasil de Pelotas (RS) x Atlético (MG) - 19h30 - Bento de Freitas

Tombense (MG) x Palmeiras (SP) - 20 horas - Parque do Sabiá

Corinthians (SP) x Remo (PA) - 21h30 - Neo Química Arena

América (MG) x Nova Iguaçu (RJ) - 21h30 - Independência

Flamengo (RJ) x Maringá (PR) - 21h30 - Maracanã

Quinta-feira (27/04)

Bahia (BA) x Volta Redonda (RJ) - 19 horas - Arena Fonte Nova

Botafogo (RJ) x Ypiranga (RS) - 19h30 - Nilton Santos

CSA (AL) x Internacional (RS) - 20 horas - Rei Pelé

Grêmio (RS) x ABC (RN) - 21h30 - Arena do Grêmio

Com informações da CBF

