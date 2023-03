Copa do Brasil: Fluminense-PI é goleado pela Ponte Preta e dá adeus precoce à competição

A Ponte Preta não tomou conhecimento e goleou o Fluminense-PI por 4 a 0, na noite desta terça-feira (28), em Teresina, na rodada de abertura da Copa do Brasil. Os gols da Macaca foram marcados por Jeh (2), Matheus Silva e Pablo Dyego, que avançou de fase.

O Vaqueiro não conseguiu repetir o feito na competição em 2022, onde eliminou o Oeste-SP, vencendo por 2 a 0. E chegando à segunda fase, onde enfrentou o Santos e foi eliminado apenas nos pênaltis. Agora, em data ainda a ser confirmada pela CBF, a Macaca enfrentará o vencedor do duelo entre Cordino-MA e Brasil de Pelotas-RS, em jogo marcado para a noite desta quarta-feira (1), no Maranhão.

(Foto: Reprodução / Instagram / Ponte Preta)

Pelo Paulista, a Ponte volta a jogar sábado, em Ribeirão Preto, diante do Comercial, pela penúltima rodada da fase de classificação da Série A2. Já o Fluminense-PI volta suas atenções para a Copa do Nordeste, onde enfrenta o Segipe no domingo (05).

Parnahyba estreia hoje

Nesta quarta-feira (1º) é a vez do duelo entre Parnahyba e Botafogo-SP, às 20h, no Estádio Mão Santa, em Parnaíba, no Piauí, pela primeira fase da Copa do Brasil. A equipe piauiense deve contar com o apoio da torcida. Mais de 3.300 ingressos foram colocados à venda e estão disponíveis na bilheteria do estádio.

