Copa do Brasil: Fluminense-PI empata no tempo normal, mas cai nos pênaltis para o Santos

A noite de Copa do Brasil no estádio Albertão parecia que ia ser boa para os piauienses. OFluminense-PI começou o jogo dominando a partida, demonstrando segurança em campo. Marcelo Villar pôs em campo a equipe titular, que logo nos primeiros momentos levava perigo à meta santista. As melhores chances do primeiro tempo saíam dos pés de Jean, Michael e também dele, Eduardo. Mas o gol mesmo só veio aos 41 minutos, após arremesso lateral, a bola ficou na grande área chegando ao Mário Sérgio, que dominou no peito e finalizou para o fundo das redes para abrir o placar.

O atacante, apelidado de “Super Mário” é o artilheiro do Brasil na temporada, com 15 gols e mais uma vez foi decisivo para Vaqueiro. Veio o segundo tempo e o técnico Fabián Bustos fez mudanças no Santos, o que equilibrou mais o jogo. A chuva que caiu na noite teresinense também fez o ritmo do jogo cair mais.

Mário Sérgio, o "Super Mário", marca para o Flu-Pi no primeiro tempo (Reprodução/Instagram/Fluminense.ec)

Mas o tricolor piauiense não se abateu e tinha boas chances. Na melhor das chances do segundo tempo, Gean ficou cara a cara com o João Paulo, mas o goleiro santista fez boas defesas. A expulsão de Camacho do Santos, por volta dos 30 minutos, não foi aproveitada pelo Flu. Tanto que, ao invés de ampliar o placar os piauienses viram a equipe paulista empatar o jogo. Ricardo Goulart recebeu bom passe e empatou para o Peixe, levando a decisão para pênaltis.

Ainda nos acréscimos, Michael quase marca de cabeça para o Flu-PI. Mas a decisão foi mesmo para os pênaltis. Nas penalidades, o Santos converteu com Ricardo Goulart, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga e Lucas Barbosa. E perdeu com Gabriel Pirani. Já o time piauiense marcou com Eduardo, Michel, Tarcísio e Thiaguinho, perdendo com Mazinho. Empatado em 4 a 4, as duas equipes foram para os pênaltis alternados.

Santos avança de fase na Copa do Brasil (Reprodução/Instagram/Fluminense.ec)

Lucas Pires marcou para o Santos e Ramon, do Flu, mandou na trave. Santos classificado no Albertão, garantindo a cota da terceira fase, de R$ 1.900.000,00. Agora , o Santos espera o sorteio da CBF para conhecer o adversário da próxima fase, e o time piauiense, eliminado, se concentra no Campeonato Piauiense. No sábado (12) encara o Altos no Albertão.

