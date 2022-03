Copa do Brasil: Nos pênaltis, Altos elimina o ABC-RN e avança para terceira fase

Noite de festa piauiense em Natal. O Altos venceu nos pênaltis o ABC-RN e garantiu vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, equipe altoense converteu quatro das cinco penalidades. Já a equipe potiguar converteu apenas duas. Com o resultado, otime da terra da manga chega de forma inédita à terceira fase da Copa do Brasil.

O primeiro gol da partida foi feito pelos donos da casa.Fábio Lima recebeu bom passe, após um contra ataque que pegou a defesa piauiense aberta. Na área, ele só completou para o fundo das redes. 1 a 0. Na segunda etapa, Manoel até perdeu um pênalti para o Altos. Mas uma boa jogada, aos 21 minutos, chegou aos pés de Dieguinho, que bateu bem um rebote e empatou a partida.

O resultado igual levou a decisão para os pênaltis. Pelo Altos, Elielton, Tibiri, Dico e Diego Viana converteram as penalidades. Já pelo lado do ABC-RN, só Ícaro e Felipe marcaram, outras duas cobranças desperdiçadas. Altos avança de fase no torneio nacional.

Classificado para a terceira fase, o Jacaré embolsou uma cota de cerca de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Altos e ABC devem se enfrentar novamente outras vezes em 2022, já que ambas estão na Série C do Campeonato Brasileiro.





Campeonato Piauiense

A bola rolou também pelo Estadual. O 4 de Julho recebeu o Fluminense-PI e ficou no empate em 1 a 1. Erivan marcou ainda no primeiro tempo. E o artilheiro do Brasil, Mário Sérgio, empatou na segunda etapa. As duas equipes continuam líder (Flu-PI: 26 pontos) e vice-líder (4 de Julho: 21 pontos) do estadual.

