Copa do Brasil Sub-20: Em jogo de seis gols, Fluminense-PI empata com ABC em Natal

O Fluminense-PI ficou no empate em 3 a 3 com o ABC-RN na tarde desta quarta-feira (5), no Frasqueirão, no primeiro jogo da 2ª fase da Copa do Brasil Sub-20. Gabriel (2) e Esmael marcaram para o Vaqueiro. Já os gols abecedistas foram marcados por Romário (2). Com o resultado, o time piauiense tem a vantagem para o duelo de volta.

(Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C.)

O time piauiense conseguiu a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas o alvinegro potiguar empatou e chegou à virada já na segunda etapa. Sem desistir do ataque, a equipe piauiense empatou novamente com Gabriel Vieira aos 26 minutos.

A partida da volta está marcada para o próximo domingo (9), às 15h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

