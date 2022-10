Copa do Brasil Sub-20: no jogo de ida das quartas, Flamengo vence Fluminense-PI por 3 a 1

No jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, o Flamengo largou na frente e venceu o Fluminense-PI por 3 a 1 na tarde desta segunda-feira (17), na Gávea, no Rio de Janeiro. Ryan Luka e Igor Jesus (2) marcaram os gols rubro-negros na partida, Biloca descontou para o Flu-PI. Agora, o Rubro-Negro poderá perder por até um gol de diferença para avançar às semifinais.

O jogo

Os Garotos do Ninho iniciaram a partida tomando conta das ações e trocando passes em busca de espaço na defesa adversária. Aos 9’, o Flamengo chegou com perigo pela primeira vez. Werton cobrou escanteio na área e Ryan Luka cabeceou com perigo. De tanto insistir, o Mengão chegou ao primeiro gol aos 43’. Werton fez jogada em velocidade pela direita, foi na linha de fundo e cruzou na área. Ryan Luka, bem posicionado, finalizou com tranquilidade para as redes, colocando o Rubro-Negro em vantagem no final do primeiro tempo: 1 a 0.

No início da segunda etapa, o Fluminense deixou tudo igual. Após cruzamento na área, Biloca desviou de cabeça para empatar a partida: 1 a 1. Apesar do gol sofrido, o Rubro-Negro seguiu no ataque criando oportunidades para marcar o segundo.

Aos 33’, o Mais Querido transformou sua superioridade em gol. Wesley fez boa jogada pela direita, cruzou na área e Igor Jesus completou para o fundo das redes: 2 a 1. No finalzinho, o Mengão ainda fez o terceiro, novamente com Igor Jesus. Werton tocou para o camisa 5, que finalizou de longe. A bola desviou no meio do caminho e enganou o goleiro para dar números finais ao jogo: 3 a 1. Uma boa vitória dos Garotos do Ninho dentro de casa!

As equipes voltam a campo no próximo domingo (23) para se enfrentar, às 15h, no estádio Lindolfo Monteiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.

