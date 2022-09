Copa do Brasil Sub-20: Nos pênaltis, Fluminense-PI elimina o Bahia e avança de fase

O time sub-20 do Fluminense-PI eliminou o Bahia nesta quarta-feira (28) pela Copa do Brasil da categoria, nos pênaltis. O feito histórico do Vaqueiro aconteceu no CT da Praia do Forte, em Salvador, pela primeira fase da competição nacional. A vaga foi decidida em jogo único.

Após um 0 a 0 no tempo normal, a decisão de quem iria avançar para a segunda fase da competição foi para os pênaltis. A equipe piauiense converteu quatro das cinco penalidades; já os baianos marcaram apenas três. Muricy, Fagner, Biloca, Gustavo converteram os pênaltis.

O time piauiense irá enfrentar o ABC-RN, em dois jogos. As datas e horários devem ser definidas nos próximos dias pela CBF.

