Copa do Brasil: vitória do Altos sobre o Sport reflete melhora das equipes piauienses

O torcedor que foi ao Estádio Lindolfo Monteiro, na noite da última quarta-feira (02), viu mais do que a vitória do Altos por 1 a 0 sobre o Sport-PE, tradicional equipe do futebol nordestino. Ele viu de forma mais clara que a participação dos clubes piauienses na Copa do Brasil melhorou nos últimos anos. Se antes era praxe a eliminação dos times locais na competição – inclusive com placares elásticos – nas últimas três edições os nossos representantes garantiram a classificação para a fase seguinte.



Altos venceu Sport por 1 a 0, com gol de Betinho (Reprodução /Instagram/Altos)

Em 2020, River e Altos foram os representantes piauienses na Copa do Brasil. O Galo venceu por 1 a 0 o Bahia, outra tradicional equipe nordestina, se classificando para a segunda fase, onde caiu apenas nos pênaltis para o América-RN. O Altos, por sua vez, pegou logo de cara o Vasco da Gama. E não fez feio. Empatou com o time cruzmaltino em 1 a 1, no Albertão. Como o regulamento prevê que o visitante tem a vantagem do empate, deu Vasco. Mas com uma apresentação muito honrosa do time piauiense.

Em 2021, os dois representantes também avançaram de fase e conseguiram conquistas importantes dentro de campo. O Picos despachou o Atlético Acreano e conseguiu ir à segunda fase. E o 4 de Julho foi ainda mais longe. O time de Piripiri venceu o Confiança-SE por 1 a 0. Na segunda fase, encarou na segunda fase o Cuiabá-MT, time da primeira divisão nacional, e superou os mato-grossenses nos pênaltis (5-4).

Na terceira fase, o maior feito do colorado: venceu o todo poderoso São Paulo, por 3 a 2. O jogo de volta no Morumbi foi desastroso; 9 a 1 para o tricolor paulista. Mas nem o resultado ruim apagou a boa participação do 4 de julho em 2021. Já neste ano, duas boas estreias, com o emergente Fluminense-PI vencendo o Oeste-SP, por 2 a 0 e avançando. E o Altos superando o Sport. Duas conquistas que mantém a escrita dos últimos dois anos, que é a de que equipes piauienses têm avançado às fases seguintes.



Equipe do 4 de Julho na Copa do Brasil em 2021 (Reprodução/4 de Julho)

As causas dessa melhora são variadas. Mas certamente as premiações e cotas mais gordas da milionária Copa do Brasil influenciaram na maior atenção das equipes locais no torneio. Altos e Flu-PI, por exemplo, embolsaram 750 mil reais cada por passarem de fase na edição deste ano. Somados aos 620 mil de cota de participação, cada um desses dois times somaram até aqui mais de R$1.370.000,00 (um milhão e trezentos e setenta mil reais), valor que já garante o custeio de boa parte das despesas do calendário.

E essas cifras podem ser ainda maiores. Caso o Fluminense-PI vença o Santos e o Altos passe pelo ABC-RN, duelos desta segunda fase, mais R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) aos cofres de cada um dos dois representantes locais. Vitórias que poderiam garantir clubes locais com mais capacidade de investimento, e claro, torcedores piauienses bem mais felizes.

