Copa do Mundo do Catar: confira as partidas deste fim de semana

A Copa do Mundo do Catar segue a todo vapor. Ao todo, serão 48 jogos na primeira fase. Após a fase de grupos, 16 seleções se classificarão para as oitavas de final. Na sequência, oito vão para as quartas e quatro para as semifinais. A decisão do Mundial está marcada para o dia 18 de dezembro. A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (28), contra a Suíça, às 13h. A canarinho venceu na estreia por 2 a 0 contra a Sérvia.

Veja os jogos deste sábado (26):

