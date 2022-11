Copa do Mundo: Neymar e Danilo não jogam mais pela Seleção na primeira fase

O atacante Neymar e o lateral-direito Danilo não estarão nos próximos dois jogos da Seleção Brasileira na primeira fase. Os dois sofreram uma entorse no tornozelo (Neymar no tornozelo direito e Danilo, no esquerdo). Os atletas já iniciaram a fisioterapia, mas mesmo assim, eles não terão como serem escalados para os jogos contra Suíça, na segunda (28), e muito provavelmente também não contra o Camarões, na sexta (02).

Dessa forma, a dupla só deve voltar a ser escalada na partida das oitavas de final, caso a Canarinho se classifique para a próxima fase. A entorse no tornozelo direito ocorreu durante a vitória de 2 a 0 sobre a Sérvia na estreia do Brasil na Copa do Catar, de acordo com anúncio da assessoria de imprensa da CBF. O jogador realizou exames em um hospital de Doha e segue tratamento com fisioterapia.

(Foto: Reprodução / Instagram / NeymarJr)

O time brasileiro começou em ritmo lento, mas surpreendeu no segundo tempo, quando Richarlison, em seu primeiro jogo no Mundial, fez os dois gols da vitória. Os teresinenses já aguardam ansiosos o próximo jogo da seleção que será contra a Suíça, às 13h. O Brasil lidera o Grupo G da Copa com os mesmos três pontos que a Suíça, mas com vantagem no saldo de gols.

Leia o boletim médico sobre os dois atletas:

“Os jogadores Neymar e Danilo iniciaram o tratamento ontem (quinta-feira) imediatamente após o nosso jogo. Hoje (sexta-feira) pela manhã eles foram reavaliados e conforme nós já tínhamos adiantado na entrevista de ontem, através da avaliação física de hoje achamos importante fazer um exame de imagem, uma ressonância magnética para que nós tivéssemos mais dados da evolução dos dois jogadores.

Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo. Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante nós termos muita calma, tranquilidade, essa avaliação será diária nós tenhamos então informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso.

Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o nosso próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com o nosso objetivo de tentarmos recuperar em tempo para essa competição”.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da CBF