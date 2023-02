Copa do Nordeste: Fluminense-PI é atropelado pelo Ceará no Lindolfo Monteiro

O Ceará atropelou o Fluminense-PI por 5 a 2, nesta quarta-feira (22) em pleno estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Com o resultado, o alvinegro cearense reassumiu a liderança isolada do Grupo B da Copa do Nordeste. Esta vitória deixou o Vozão com 10 pontos após cinco partidas.

(Foto: Fausto Filho / Ceará SC)

Os visitantes contaram com gols de Jean Carlos, Erick, Guilherme Castilho, Vitor Gabriel e Arthur Rezende. Já o time de Teresina descontou com Gabriel Vieira e Carlinhos. É mais uma derrota para o representante piauiense, que já havia perdido para o Campinense-PB na rodada anterior por 2 a 1.

Outros resultados:

Sport 6 x 0 Bahia

CRB 2 x 1 Santa Cruz

Sampaio Corrêa 1 x 1 CSA

Ferroviário 2 x 2 ABC

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Agência Brasil