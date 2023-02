Copa do Nordeste: no Recife, Fluminense-PI marca no fim e arranca empate com Santa Cruz

O Fluminense-PI conseguiu arrancar um empate heroico contra o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, no Recife. A equipe saiu duas vezes atrás no placar, mas conseguiu empatar em 2 a 2 fora de casa. O resultado deixou a equipe em sexto lugar na tabela do grupo A, com dois pontos somados até agora.

(Foto: Reprodução / Rafael Melo / Gazeta Press / Fluminense-PI)

O jogo

As duas equipes fizeram um bom primeiro tempo no Arruda. O placar foi aberto pelo representante piauiense, com direito a lei do ex: Augusto abriu o placar. O empate veio ainda no primeiro tempo com Dayvid, prata da casa que marcou para o Tricolor. No segundo tempo, foi a vez da equipe coral virar o jogo com Pipico, que marcaou pela primeira vez desde o seu retorno ao Santinha.

Quando tudo se encaminhava para a derrota, o Vaqueiro foi valente e empatou o confronto no Arruda com Carlinhos, que recebeu bom passe e só teve o trabalho de empurrar para as redes. 2 a 2, placar final. O Flu-PI volta a campo neste domingo pelo Campeonato Piauiense, contra o Comercial às 15h45.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no