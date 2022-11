Em clássico europeu, Espanha enfrenta Alemanha neste domingo

O grande destaque do oitavo dia de jogos da Copa do Catar é o clássico europeu do Grupo E entre Alemanha e Espanha, que será disputado a partir das 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor.



Após estrear com derrota para o Japão, os germânicos precisam de uma vitória na segunda rodada da chave para permanecerem com chances de classificação para as oitavas de final. Assim, a equipe comandada pelo técnico Hans Flick terá que juntar os cacos e somar pontos contra a forte seleção espanhola, que goleou a Costa Rica por 7 a 0 na sua estreia.



(Foto: Divulgação/Seleção da Espanha)

O detalhe é que se a Alemanha sair de campo derrotada e o Japão pontuar diante da Costa Rica, os alemães ficarão sem chances de avançar para as oitavas de final já ao final da segunda rodada da fase de grupos.



No início deste domingo, a Costa Rica ganhou do Japão por 1 a 0. Na quinta, o Japão encara a Espanha no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, às 16h, enquanto a Costa Rica terá a Alemanha pela frente, no Al Bayt.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Agência Brasil