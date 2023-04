Emissora rompe com CBF e torcedores de Parnahyba e Fluminense-PI podem ser prejudicados

A plataforma InSportsTV não vai mais transmitir o Campeonato Brasileiro Série D. O contrato, com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), era válido por três temporadas. Com isso, os torcedores de Parnahyba e Fluminense-PI que pretendem assistir aos jogos dos clubes fora de casa podem ser prejudicados. A CBF não divulgou uma nova operadora.



Arquivo/ODIA

Em um comunicado no Instagram, a empresa declarou que “apesar de nossos melhores esforços e compromisso em fornecer uma cobertura de alta qualidade, encontramos inúmeros obstáculos insuperáveis”.

A emissora disse ainda que pretende expandir a oferta de jogos no futuro. “Continuamos comprometidos em trazer a vocês o melhor em cobertura esportiva e continuaremos a explorar oportunidades para expandir nossas ofertas no futuro”.

Com a decisão da InSportsTV de não transmitir os jogos, os direitos da competição retornam para às mãos da CBF que tem agora a missão de resolver, o quanto antes, como será a transmissão do campeonato.

Estreia na competição

O Parnahyba estreia contra Tocantinópolis pelo Grupo B no dia 06 de maio, em Parnaíba. Já o Fluminense encara o Ferroviário fora de casa, no mesmo dia, no Ceará, também pelo Grupo B.

