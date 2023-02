Entenda como o dutching pode te ajudar nos palpites da NBA

A NBA é uma das ligas mais importantes do mundo. Com 30 franquias de Estados Unidos e Canadá, não há dúvidas que é a competição mais importante do basquete, com estrelas como LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic e a lista continua.



Só que os apostadores também sabem que dar seus palpites na NBA é uma tarefa ingrata. Se no futebol os campeões podem ser um pouco previsíveis e os times grandes e mais fortes financeiramente vão dividir os troféus na grande maioria dos casos, na National Basketball Association o buraco é mais embaixo.

Para começar, a liga tem um teto salarial e todas as franquias estão sujeitas a mesma regra: quem passar do limite terá que pagar multas altíssimas. Se o teto salarial das equipes é um pouco maleável – o Golden State Warriors, por exemplo, paga a multa para poder investir mais – os melhores jogadores têm um teto que não pode ser ultrapassado, limitando o poder de barganha. Um contrato como o de Cristiano Ronaldo no Al-Hilal não é possível.

Outro fator que iguala os times no médio e longo prazo é o Draft, a escolha de jogadores que saem da universidade. Os piores times de uma temporada escolhem primeiro os talentos que estão chegando na liga. Por isso é normal ver um time passar de pior da liga para um dos melhores em pouco tempo.

Nos últimos quatro anos foram quatro campeões diferentes: Toronto Raptors em 2019, Los Angeles Lakers em 2020, Milwaukee Bucks em 2021 e Golden State Warriors em 2022. Das 30 franquias, 19 ganharam um título pelo menos (considerando as que também mudaram de cidade).

Mas uma opção para conseguir melhorar sua precisão em um cenário com muitos times favoritos é fazer o dutching usando uma calculadora de apostas online. O dutching é uma estratégia de apostas que permite fazer várias apostas em um mesmo cenário, reduzindo assim os retornos, mas aumentando as chances.

Por exemplo, para a NBA da temporada 2022/23 é possível apostar em quem será o campeão. O Boston Celtics é o favorito, por fazer uma campanha incrível na temporada regular. Mas temporada regular não é playoffs e isso se reflete na odd de campeão, pagando 4,40, um número relativamente alto. O Phoenix Suns paga 5,50 para 1 e o Milwaukee Bucks paga 8 para 1.

Sem precisar pensar muito, colocando 10 reais em cada hipótese, é possível ter um retorno positivo em qualquer uma das apostas, já que o gasto será de 30 reais e o retorno de 44 reais em caso de título dos Celtics, 55 reais em caso de título dos Suns e 80 reais no caso de mais troféu para Giannis Antetokounmpo e sua equipe.

O dutching é uma ótima estratégia para reduzir riscos em competições que são bastante abertas e as odds refletem essa dificuldade de prever qualquer resultado. A Copa do Mundo é outro bom evento pro dutching.

A calculadora de dutching vai além, permitindo diferentes investimentos em cada hipótese para ter retornos iguais, independente de quem for campeão.

Se a odd de algum time for muito baixa – por exemplo, a odd do PSG ser campeão francês de futebol – o dutching não vale tanto a pena. Por isso veja bem as odds em um site de apostas confiável e estude se vale a pena lançar mão dessa estratégia.

Cenário atual da NBA

A NBA está em um momento incrível de sua história. Grandes ídolos estão conseguindo estender suas carreiras graças ao cuidado com seus corpos, o jogo menos físico e violento e o avanço da medicina esportiva. LeBron James com 38 anos segue sendo um jogador espetacular e bateu um recorde que parecia inatingível de Kareem Abdul-Jabbar, tornando-se o maior pontuador da história da liga. Chris Paul com 37 anos é outro exemplo de longevidade.

Kevin Durant e Stephen Curry, ambos com 34 anos, continuam entre os principais jogadores da liga, batalhando por espaço contra Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic, Joel Embiid, Ja Morant, Jayson Tatum, Devin Booker, todos novos e sedentos por títulos. Giannis já tem o seu, mas sem dúvidas quer mais e continua sendo o jogador mais imponente da NBA.

Por isso tanto o Leste como o Oeste estão completamente abertos, algo que não acontecia há poucos anos, quando Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers fizeram quatro finais seguidas. Quem ganha são os fãs da NBA.

