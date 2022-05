Entre os favoritos do Brasileirão, apenas o Atlético-MG tem 100% de aproveitamento

DOS FAVORITOS AO TÍTULO DO BRASILEIRÃO, APENAS O ATLÉTICO-MG TEM 100% DE APROVEITAMENTO

Depois de muita espera, começou enfim a principal competição nacional. O Brasileirão 2022 teve seu início no último final de semana para todas as 20 equipes que disputam a competição.

Como indicam os palpites do Brasileirão da Sportytrader, que inclusive vai de acordo com as principais casas de apostas, três clubes são os grandes favoritos ao título em 2022, sendo eles o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, respectivamente.

No entanto, além dos três principais favoritos ao título, há uma série de outras equipes querendo pintar como surpresa, como Corinthians, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Isso fora as outras brigas na tabela, como vaga na Libertadores, vaga na Sulamericana e a famigerada luta contra o rebaixamento.

O jogo de abertura foi logo um 0x0 entre Fluminense e Santos, que apesar do placar sem gols, foi partida pra lá de movimentada em que a vitória poderia ter saído para qualquer um dos lados. Dentre os favoritos, apenas o Atlético Mineiro venceu nas duas primeiras rodadas. Despachou o Internacional no Mineirão por 2x0, e venceu o Athletico-PR com um placar tímido de 1x0.

Por outro lado, o Flamengo não passou do empate contra o Atlético Goianiense e conquistou a primeira vitória de 3x1 contra o São Paulo. Enquanto o Palmeiras foi derrotado em casa para o Ceará pelo placar de 3x2 e empatou com o Goiás em 1x1.

Das equipes que tentam surpreender e pretendem brigar na parte de cima da tabela, vale o destaque para as vitórias na primeira rodada do Corinthians diante do Botafogo por 3x1 em pleno Engenhão e pela vitória do São Paulo em cima do Athletico-PR pelo placar acachapante de 4x0.

Já na segunda rodada do campeonato, as goleadas foram garantidas pelo América-MG, que marcou 4x1 contra o Juventude, e o RB Bragantino, que venceu por 4x0 contra o Atlético-GO.

Tá bem claro que o Brasileirão 2022 começou fervendo e com o equilíbrio bem característica dessa que é um das competições mais balanceadas do mundo.

