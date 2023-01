Estreia do Flu-PI no Nordestão e rodada do Piauiense: a agenda do futebol no fim de semana

O fim de semana de futebol profissional será movimentado, com quatro jogos. O destaque fica por conta do duelo entre Fluminense-PI e CSA-AL, que vai abrir a Copa do Nordeste neste sábado (21), às 15h30, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A equipe piauiense vai disputar pela primeira vez a competição regional.

O Flu-PI está no Grupo A da disputa ao lado de Atlético-BA, CRB, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Sport, Vitória e Ferroviário. Já o adversário CSA é do Grupo B, que conta com Santa Cruz, ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico e Sergipe. O Fluminense, clube mandante do jogo, já definiu o preço dos ingressos para o duelo.

(Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C.)



Os ingressos promocionais serão vendidos no Complexo Joca Claudino, sede do Fluminense, e nas bilheterias do estádio apenas no dia do jogo, a partir do meio dia e estarão disponíveis em dois setores. A entrada para a arquibancada custará R$ 20 e para as cadeiras a R$ 40.

No domingo (22), tem rodada do Estadual

Já o domingo (22) entra em campo a quarta rodada Campeonato Piauiense. Três jogos serão realizados. Em Teresina, o Altos vai receber o Comercial às 16h, no Albertão. O jacaré vai tentar se recuperar após a derrota por 3 a 1 diante do River no meio de semana. E o Comercial ainda busca a primeira vitória na competição.

(Foto: Samuel Pereira /A.A Altos)

Para a partida no Albertão, será disponibilizado o setor de arquibancada das cabines. Os ingressos promocionais serão nas bilheterias do estádio apenas no dia do jogo, a partir do meio dia e custarão R$ 20. No mesmo horário, só que em Parnaíba, duelam Parnahyba e River. Em balado pelo 3 a 1 no meio de semana, o Galo quer engatar a segunda vitória consecutiva e vencer fora de casa. A rivalidade entre as duas equipes só cresce e deve ser marcante nesta partida.

Mais cedo, às 9h da manhã, 4 de Julho e Corissabá medem forças na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. A Águia de Floriano ainda não venceu no campeonato e amarga a lanterna do Estadual. Já o Colorado quer vencer para voltar ao G4.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no