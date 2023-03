Ex-Zagueiro do River, Índio sofre acidente e está internado no HUT

O zagueiro Índio sofreu um acidente de moto e está internado no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). De acordo com informações iniciais, o jogador estava voltando de uma partida de futebol amador, na cidade União. Ao retornar para a capital ele teria sofrido uma colisão com um outro veículo.

(Foto: Reprodução / Redes Socias)

Ele sofreu um corte na cabeça e teria machucado a coluna no acidente. Em nota, o River, clube no qual Índio teve protagonismo em 2015 – ano do vice-campeonato Brasileiro da Série D – expressou desejos de recuperação ao atleta.

“Índio, nosso ex-atleta, sofreu um acidente de trânsito no último domingo (5) e está internado no HUT em Teresina. A diretoria tricolor e a torcida riverina estão torcendo por sua plena recuperação. Vai dar tudo certo”, disse a nota. Além do River, o zagueiro passou também por clubes como Piauí, Flamengo-PI e Tiradentes.

