Fernando Tonet é o novo técnico do Altos; Ele é o 5º a assumir o clube em cinco meses

O Altos anunciou nas redes sociais que Fernando Tonet é o novo técnico da equipe na temporada de 2022. Esta não é a primeira vez que Tonet assume o clube. O treinador levou o Altos a campanha histórica do acesso à Série C do Brasileiro em 2020 e agora retorna ao Jacaré. Emanoel Sacramento fica no lugar de Tonet, no 4 de Julho.

Também chega com Fernando Tonet o preparador Físico, André Otaviano. Este é o quinto treinador da equipe em cerca de cinco meses desse ano. A temporada de 2022 começou com Evandro Guimarães, depois com Carlos Rabelo, em, seguida Agnaldo Liz e, por último Francisco Diá, que saiu na última segunda-feira (16).

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Em comum acordo, a Associação Atlética de Altos informou que após uma conversa com o técnico, Francisco Diá, ficou decidido entre as partes encerrar o ciclo do profissional e de toda sua comissão com o clube. Também deixam o Altos o preparador físico, Venâncio Soares, além do fisiologista, Ricardo Melo.

CONFIRA A NOTA DE DESLIGAMENTO

Em comum acordo, a Associação Atlética de Altos vem a público informar que após uma conversa com o técnico, Francisco Diá, ficou decidido entre as partes encerrar o ciclo do profissional e de toda sua comissão com o clube. Também deixam o Altos o preparador físico, Venâncio Soares, além do fisiologista, Ricardo Melo.O Altos agradece os serviços prestados e deseja sucesso ao técnico e aos demais profissionais nos próximos desafios.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no