FFP divulga calendário do futebol local para a temporada de 2023; confira

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) divulgou o calendário de competições da próxima temporada. Assim como neste ano, em 2023 a entidade irá realizar oito competições, entre campeonatos profissionais e de base, com encerramento ainda no mês de novembro.

A Série A do Piauiense abre a temporada, com o ponta pé inicial logo na segunda semana de janeiro. A principal competição da FFP será disputada até abril. Paralelo a ela ocorrerá ainda a disputa do Piauiense Sub-17, previsto para os meses de março a maio. O Piauiense Feminino foi antecipado para os meses de agosto e setembro.

A Série B do estadual foi mantida para o segundo semestre, porém entre os meses de setembro e novembro, encerrando a temporada juntamente com o Piauiense Sub-11. O mês de dezembro será destinado às férias coletivas da entidade. O Piauiense Sub-15 e o Sub-20 continuam no calendário, que trás ainda a volta do Piauiense Feminino Sub-17.

Confira o Calendário da Temporada de 2023.

