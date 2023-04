FFP divulga Seleção do Campeonato Piauiense de Futebol; veja

A Federação de Futebol do Piauí (FFP) divulgou nessa sexta-feira (21) a Seleção do Campeonato Piauiense 2023. Segundo a FFP, os nomes foram escolhidos por membros da Associação Profissional dos Cronistas Desportivos do Piauí (APCEDEP) e críticos esportivos que acompanharam todos os jogos do estadual. O campeão deste ano foi o River.



Além dos 11 jogadores, também foi eleito o técnico da temporada, o craque do campeonato, o atleta revelação e o melhor trio de arbitragem que atuou no estadual.

Confira a seleção:

Jogadores: Cris (Parnahyba), Nininho (River), Lucas Mingotti (River), Leandro Amaro (River), Lucas Manga (Fluminense), Ribeiro (Fluminense), Iago Felipe (River), Hadrian (River), Gabriel Vieira (Fluminense), João Victor (Corisabbá), Junior Mandacaru (River);

Técnico: Gerson Gusmão (River)

Craque do Campeonato: Junior Mandacaru (River)

Revelação: Gabriel Vieira (Fluminense)

Melhor Trio de arbitragem: Jardiel da Silva Rocha (árbitro); Rogério Braga (assistente 1); Alisson Lima (Assistente 2).

Histórico

O estadual deste ano ficou marcado por ter sido o único campeonato do Nordeste em que os árbitros do próprio estado apitaram as finais. No primeiro jogo, atuaram Jardiel da Rocha Soares, Marco Cezar Evangelista de Sousa e Janystony Rabelo de Melo, Antonio Francisco Cordeiro de Paula e Arnaldo Araujo Santos.

A partida decisiva teve a participação de Antonio Dib Moraes de Sousa, Rogerio de Oliveira Braga, Alisson Lima Damasceno, Edimar da Silva Leite e Maura Cunha Costa.



