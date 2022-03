Finais da 1ª etapa do Circuito Piauiense de Beach Tennis começam nesta quinta-feira (17)

Com um número acima da expectativa dos organizadores, com cerca de 250 atletas, as decisões da 1ª etapa do Circuito Piauiense de Beach Tennis terá início nesta quinta-feira (17) e segue até o domingo (20), a partir das 18h, na Arena Play Beach Tennis, na Avenida Raul Lopes, na Zona Leste de Teresina.







Foto: Ascom

Os jogadores vão disputar nas categorias A, C, Sub-14, Sub-18 e Iniciantes, em equipes masculinas, femininas e mistas. Até outubro, o Circuito terá 6 etapas, sendo os melhores de categoria classificados para representar o Piauí na Copa das Federações, em Santa Catarina. A Federação de Tênis do Piauí (Fetepi) garantirá a logística da participação dos piauienses no campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

Sobre o esporte

O beach tennis é uma das modalidades que mais cresce em todo o país. Em Teresina não é diferente. Estima-se mais de 30 arenas espalhadas pela cidade e um investimento de cerca de R$ 10 milhões nessas estruturas. Mais de 100 empregos diretos também foram gerados com o surgimento da modalidade.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informação da Ascom