Final do Piauiense: primeiro confronto é neste domingo (09); veja o que está em jogo

O jogo de ida da grande final do Campeonato Piauiense já será neste domingo (9), na Arena do Guerreiro, em Pedro II. A bola vai rolar a partir das 15h45 para Fluminense-PI e River. E além do título do Estadual, ser campeão pode garantir uma das duas equipes em mais uma competição no calendário de 2024.

(Foto: Reprodução)



Os dois times já conseguiram vagas na Copa do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Porém, somente o campeão vai carimbar seu passaporte para a fase de grupos da Copa do Nordeste da próxima temporada. O River tem a vantagem de ser campeão com dois resultados iguais, além de decidir em casa.

O confronto de volta será no sábado (15) seguinte, com o River recebendo o Fluminense às 16h, no Estádio Albertão, em Teresina.

