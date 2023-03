Finalistas do Piauiense serão definidos neste sábado (1º); Altos e River estão em vantagem

Sábado (1º) decisivo no Campeonato Piauiense! Após os jogos de ida no meio de semana, os duelos de volta das semifinais serão disputados neste sábado. Em Pedro II o Fluminense recebe o Altos às 15h45, na Arena do Guerreiro. E o Parnahyba vem para Teresina enfrentar o River, às 17h, no Estádio Lindolfo Monteiro.

Com Altos e River em vantagem, por terem vencido no primeiro confronto das semifinais. O Altos fez valer o mando de campo e saiu na frente do Fluminense na disputa por uma vaga na final com gol de Joelson. O Jacaré venceu por 1 a 0 e agora depende de apenas um empate no jogo de volta, fora de casa, para avançar à decisão.

(Foto: Ascom / Altos)

Para o Fluminense, que tinha a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na primeira fase, agora só a vitória interessa. A vantagem do River é bem maior. No litoral, o Galo venceu por 2 a 0 o Parnahyba e deu um importante passo para conseguir a vaga nas finais do Campeonato Piauiense. Os gols da partida foram marcados no segundo tempo. Edrean abriu o placar com finalização de cabeça.

(Foto: Ascom / River)

Moisés finalizou após sobra de bola do goleiro Cris e deu números finais ao placar. O Galo pode até perder por dois gols de diferença que se classifica para as finais do estadual. Os ingressos da partida em Teresina já estão à venda e custam entre R$20 nas gerais, R$30 nas arquibancadas e R$40 nas cadeiras. Todos os setores terão direito à meia entrada.

