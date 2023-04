Fluminense-PI desliga nove atletas e confirma três reforços às vésperas da série D

A diretoria do Fluminense-PI começou a reformulação do elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira (25), nove atletas que foram vice-campeões do estadual deste ano foram liberados. Na relação, estão nomes de jogadores experientes como os meias Bismarck, Pio e Janudo, os laterais Rômulo e Colômbia, os atacantes Augusto e Natan Cachorrão, o zagueiro Ewerton Porto e o volante Elivelton. Nesta quarta (26), três reforços foram confirmados para a temporada.



Reprodução/Fluminense

Quem chega ao clube é o meio-campista Geandro, de 35 anos. Ele atuou no Vaqueiro na temporada 2021 e tem passagens pelos times do Bragantino, CRB, Portuguesa, River-PI, dentre outros. Além dele, o Flu acertou com os atacantes Ivamar, de 22 anos e ex-Santa Maria-DF, e Tiaguinho, também de 22 anos e ex-Ivinhema-MS.

O tricolor piauiense estreia no Brasileirão 2023 contra o Ferroviário-CE, fora de casa. A data e o local da partida ainda não foram divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Pelo segundo ano consecutivo, o Vaqueiro disputa a Quarta Divisão. No ano passado, o Flu-PI não avançou da primeira fase, terminando na quinta colocação do Grupo A da disputa nacional.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no